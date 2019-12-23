Ev hapsindeki 'kedicik'ten cezaevi paylaşımı! Yasemin Kiriş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, mahkeme 91 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilenler arasında Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen kod adı İmparatoriçe olan Ebru Altan'ın yanı sıra Mehmet Alp Ünlü, Serap Akıcıoğlu ve Tülay Kumaşçı yer aldı. Ev hapsi cezası alan kediciklerden Yasemin Kiriş, sosyal medya hesabından cezaevinde çektirdiği fotoğrafları paylaştı. İşte o kareler...
91 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 163'ü tutuklu 175 sanığın yargılandığı Adnan Oktar organize suç örgütü davasının son duruşmasında tahliye kararı çıktı. Aralarında 'Kedicik' olarak tabir edilen 77 kadının yer aldığı 91 kişi mahkeme heyeti tarafından ev hapsiyle tahliye edildi.