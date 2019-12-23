Ev hapsindeki 'kedicik'ten cezaevi paylaşımı! Yasemin Kiriş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, mahkeme 91 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilenler arasında Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen kod adı İmparatoriçe olan Ebru Altan'ın yanı sıra Mehmet Alp Ünlü, Serap Akıcıoğlu ve Tülay Kumaşçı yer aldı. Ev hapsi cezası alan kediciklerden Yasemin Kiriş, sosyal medya hesabından cezaevinde çektirdiği fotoğrafları paylaştı. İşte o kareler...

23.12.2019 12:03 - Son Güncelleme: 23.12.2019 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





