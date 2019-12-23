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Ev hapsindeki 'kedicik'ten cezaevi paylaşımı! Yasemin Kiriş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, mahkeme 91 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilenler arasında Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen kod adı İmparatoriçe olan Ebru Altan'ın yanı sıra Mehmet Alp Ünlü, Serap Akıcıoğlu ve Tülay Kumaşçı yer aldı. Ev hapsi cezası alan kediciklerden Yasemin Kiriş, sosyal medya hesabından cezaevinde çektirdiği fotoğrafları paylaştı. İşte o kareler...

23.12.2019 12:03 - Son Güncelleme: 23.12.2019 12:03
Ev hapsindeki 'kedicik'ten cezaevi paylaşımı! Yasemin Kiriş fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 51. duruşmasında hakkında ev hapsi kararı verilen kediciklerden Yasemin Kiriş, sosyal medya hesabından cezaevinden fotoğraflarını paylaştı.

Ev hapsindeki 'kedicik'ten cezaevi paylaşımı! Yasemin Kiriş fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı

KEDİCİK YASEMİN SAHALARA HIZLI DÖNDÜ
Tahliye kararı sonrası tüm gözlerin çevrildiği kediciklerler Yasemin Kiriş, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başladı.

Ev hapsindeki 'kedicik'ten cezaevi paylaşımı! Yasemin Kiriş fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı

Paylaşımlarında Adnan Oktar'a övgüler dizen Kiriş, cezaevinden fotoğraflarını da paylaştı.

Ev hapsindeki 'kedicik'ten cezaevi paylaşımı! Yasemin Kiriş fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı
Ev hapsindeki 'kedicik'ten cezaevi paylaşımı! Yasemin Kiriş fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı

91 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 163'ü tutuklu 175 sanığın yargılandığı Adnan Oktar organize suç örgütü davasının son duruşmasında tahliye kararı çıktı. Aralarında 'Kedicik' olarak tabir edilen 77 kadının yer aldığı 91 kişi mahkeme heyeti tarafından ev hapsiyle tahliye edildi.

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