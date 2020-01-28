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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 10:45

()'den flaş açıklaması: Hata yaptık!

, ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs hakkında bir önceki raporda hata yaptıklarını, söz konusu ölümcül salgının uluslararası alandaki aciliyetinin “yüksek” olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş Koronavirüs açıklaması

yetkilileri pazartesi günü AFP'ye yaptığı açıklamada bir önceki raporlarda "hata" yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgının uluslararası alandaki aciliyetinin "yüksek" olduğunu belirtti.

Euronews'te yer alan habere göre, bu "düzeltmenin" uluslararası kamu sağlığı açısından "acil durum ilanı" anlamına gelmeyeceği de vurgulandı.

Geçtiğimiz hafta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek i erken olduğunu bildiren örgüt, ölümcül salgının küresel çapta tehdide dönüşme riski için "küçük ihtimal" ifadesini kullanmıştı.

Diğer yandan Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan ölümcül (2019-nCoV) salgınında can kaybı 106'ya yükseldi.

Koronavirüs (2019-nCoV) ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

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