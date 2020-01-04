FATİH

edebiyatöğretmenimesleğini bıraktı!Yanına kuaför ŞeküreÖrgüt'ü aldı. İkili kendiniyaşam koçu olaraktanıtıp kadınları sosyalmedyadan kandırdı. Yılmaz veyardımcısı adını "inziva" koyduğueve kapanma etkinliği yaptı.20 kadın aynı evde günlerceçıkmadan eğitim adı altındaalıkonuldu. Üniversite hocasıL.K. da örgütün mağdurlarıarasındaydı. Çete hakkında suçduyurusunda bulunan L.K. şuifadeleri kullandı:Facebook'taÜmran Yılmaz hesabındanyayınlanan ve görünüşte masumolan "ŞükürKutusu" isimlibir paylaşımıo anki ruhhalimle beğendim.Yılmaz da benitakibe alıp duygusalboşluğumdanfaydalandı. 60 binliradan fazla paramı aldı.Bu arada suç duyurusundakibelgeler, Yılmaz'ındolandırıcılıkta bir hayli yolaldığını da gösterdi. Buna göreB.K. isimli kadın, kocasındanaldığı paraları Yılmaz'agetiriyordu. Eski milletvekilieşi olan B.M. ile 80 yaşındakieski bir milletvekili annesini deeğitimlerine katılması için iknaetmeyi başardı.Yılmaz ile Örgüt, sözde "muz dansı" adı altında kadınlara cinsel istismara bile kalkıştı.Kadınları günlerce eve kapatan ikili, lisanssız ve onaysız zayıflama çayı da satıyordu.