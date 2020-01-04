İzmirli edebiyat öğretmeni Ümran Yılmaz, mesleğini bıraktı! Yanına kuaför Şeküre Örgüt'ü aldı. İkili kendini yaşam koçu olarak tanıtıp kadınları sosyal medyadan kandırdı. Yılmaz ve yardımcısı adını "inziva" koyduğu eve kapanma etkinliği yaptı. 20 kadın aynı evde günlerce çıkmadan eğitim adı altında alıkonuldu. Üniversite hocası L.K. da örgütün mağdurları arasındaydı. Çete hakkında suç duyurusunda bulunan L.K. şu ifadeleri kullandı:
Facebook'ta Ümran Yılmaz hesabından yayınlanan ve görünüşte masum olan "Şükür Kutusu" isimli bir paylaşımı o anki ruh halimle beğendim. Yılmaz da beni takibe alıp duygusal boşluğumdan faydalandı. 60 bin liradan fazla paramı aldı. Bu arada suç duyurusundaki belgeler, Yılmaz'ın dolandırıcılıkta bir hayli yol aldığını da gösterdi. Buna göre B.K. isimli kadın, kocasından aldığı paraları Yılmaz'a getiriyordu. Eski milletvekili eşi olan B.M. ile 80 yaşındaki eski bir milletvekili annesini de eğitimlerine katılması için ikna etmeyi başardı.
Yılmaz ile Örgüt, sözde "muz dansı" adı altında kadınlara cinsel istismara bile kalkıştı.
Kadınları günlerce eve kapatan ikili, lisanssız ve onaysız zayıflama çayı da satıyordu.
FATİH ULAŞ
Facebook'ta Ümran Yılmaz hesabından yayınlanan ve görünüşte masum olan "Şükür Kutusu" isimli bir paylaşımı o anki ruh halimle beğendim. Yılmaz da beni takibe alıp duygusal boşluğumdan faydalandı. 60 bin liradan fazla paramı aldı. Bu arada suç duyurusundaki belgeler, Yılmaz'ın dolandırıcılıkta bir hayli yol aldığını da gösterdi. Buna göre B.K. isimli kadın, kocasından aldığı paraları Yılmaz'a getiriyordu. Eski milletvekili eşi olan B.M. ile 80 yaşındaki eski bir milletvekili annesini de eğitimlerine katılması için ikna etmeyi başardı.
Yılmaz ile Örgüt, sözde "muz dansı" adı altında kadınlara cinsel istismara bile kalkıştı.
Kadınları günlerce eve kapatan ikili, lisanssız ve onaysız zayıflama çayı da satıyordu.
FATİH ULAŞ
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