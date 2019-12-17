Adnan Oktar'ın tahliye olan kedicikleri nerede? Bomba iddia...

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, mahkeme 91 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilenler arasında Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen kod adı İmparatoriçe olan Ebru Altan'ın yanı sıra Mehmet Alp Ünlü, Serap Akıcıoğlu ve Tülay Kumaşçı yer alırken, tahliye edilenlerin ev hapsini nerede geçirecekleri merak uyandırdı. Peki tahliye edilen kesiciklere nerede? Şoke eden iddia ortaya atıldı...

17.12.2019 11:25 - Son Güncelleme: 17.12.2019 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





