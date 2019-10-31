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  • 31.10.2019 16:25
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 16:27

davasında ilginç savunma! Neden kaşık oyunu oynadığını açıkladı!

organize suç örgütüne yönelik devam eden davanın 25. duruşmasına kedicik 'nın ifadesi damga vurdu. Alev Babuna, "Adnan Oktar, bize ‘Eğer Mehdilik iddia etseydim, ben burada kaval çalar uhrevi danslar yapardım. Ama ben burada kadınlarla kaşık dansı yapıyorum. Ben kesinlikle mehdi olamam' dedi.” ifadelerini kullandı.

Neden kaşık oyunu oynadığını açıkladı!

organize suç örgütüne yönelik davanın 25. duruşması başladı. 30. 'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarındaki davaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu yaklaşık 160 sanık katıldı.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davanın 25. duruşmasına kedicik olarak tanınan kadınlardan 'nın sözleri damga vurdu.

BÖYLE SAVUNMA YAPTI
Duruşmada "örgüt imamı" şüphesiyle tutuklu yargılanan Alev Babuna'nın savunması alındı. Kendisi hakkında iddia edilen suçlamaları reddeden Alev Babuna, Adnan Oktar'ın kendilerine mehdi olmadığını defalarca ilettiğini söyledi. Babuna, " 42 bin kişiye mehdi olmadığını söyledi. Adnan Oktar, bize 'Eğer Mehdilik iddia etseydim, ben burada kaval çalar uhrevi danslar yapardım. Ama ben burada kadınlarla kaşık dansı yapıyorum. Ben kesinlikle mehdi olamam' dedi." diye konuştu. Örgüt imamı olmadığını söyleyen Alev Babuna, "Bugüne kadar Adnan Bey'den hiçbir talimat almadım. Hiç kimseye de talimat verdiğini görmedim" dedi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

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