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  • 25.01.2020 11:15
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 11:22

Son dakika: den 12 saat sonra enkaz altından çıkarılan 'den acı haber

Son dakika haberine göre 'daki 6.8'lik den 12 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan 12 yaşındaki , hastanede hayatını kaybetti.

'da meydana gelen 6,8'lik de 6 aylık hamile olan enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Anne Dişli'nin kurtarılmasından kısa süre sonra ailenin erkek çocuğu de enkaz altından kurtarıldı ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından acı haberler kadar iyi haberler de geliyor. 21 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla kişinin yaralandığı doğal felakette 6 aylık hamile olan Pınar Dişli ekiplerince enkaz altından çıkarıldı. Pınar Dişli'nin enkaz altından çıkarılışı kameralara saniye saniye yansıdı.

MERKEZDE VE GEZİN'DE 2 KİŞİ DAHA KURTARILMIŞTI
Öte yandan bu olaydan yaklaşık bir saat kadar önce, biri merkezde diğeri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkazdan kurtarılmıştı.

AFAD, biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi. AFAD'ın twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

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