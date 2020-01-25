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Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek: Üzüntüden gözümü kırpamadım

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası ne yazık ki ölü sayısı artmaya devam ediyor. Elazığ depremi sonrası ünlü isimlerden sosyal medyada destek çağrıları geldi. İşte ünlü isimlerin deprem paylaşımları.

25.01.2020 10:37 - Son Güncelleme: 25.01.2020 11:17
Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek: Üzüntüden gözümü kırpamadım

Yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaşan ünlü isimler destek çağrısında bulundu.

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Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek: Üzüntüden gözümü kırpamadım

ACUN ILICALI
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız sizinle…

Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek: Üzüntüden gözümü kırpamadım

DOĞA RUTKAY
Can kaybı sayısı gitgide artıyor sabah olana dek her saniye artacak üzüntüsünden gözümü kırpamadım bile... Ne acı bir durumun içindeyiz.

Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek: Üzüntüden gözümü kırpamadım

ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Elazığ' da meydana gelen Malatya ve civar şehirleri de etkileyen deprem çok üzücü... Can kayıpları için Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar, dualarımız can kaybının artmaması için… Milletimizin başı sağ olsun.

Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek: Üzüntüden gözümü kırpamadım

DEMET AKALIN
Geçmiş olsun Elazığ! Biz ne yapabiliriz gerçekten çok üzücü ve çaresiz kalmak.

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