Elazığ ve Malatya depremleri sonrası gözler bu haritada! Vatandaşlar merak ediyor... Türkiye deprem risk haritası

Önce Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, ardından Malatya'daki 4.8'lik deprem sonrası gelen haberlerle tüm Türkiye'nin yüreği yandı. Bu depremlerden bir kaç gün öncede Manisa'da da deprem olmuş ve peşinden gelen artçılar herkesi korkutmuştu. Peki Türkiye'de neler oluyor? Peş peşe gelen bu depremler neyin habercisi? Yer kabuğu kırılmış olabilir mi? Bildiğimiz üzere Türkiye bir deprem ülkesi ve oldukça kritik bir konumda bulunuyor. Hem Malatya, hem Elazığ Türkiye Deprem Risk Haritası'nda kritik bir yerde bulunuyor. Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. İşte, Türkiye'nin deprem risk haritası...

25.01.2020 09:08 - Son Güncelleme: 25.01.2020 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





