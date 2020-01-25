Elazığ ve Malatya depremleri sonrası gözler bu haritada! Vatandaşlar merak ediyor... Türkiye deprem risk haritası
Önce Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, ardından Malatya'daki 4.8'lik deprem sonrası gelen haberlerle tüm Türkiye'nin yüreği yandı. Bu depremlerden bir kaç gün öncede Manisa'da da deprem olmuş ve peşinden gelen artçılar herkesi korkutmuştu. Peki Türkiye'de neler oluyor? Peş peşe gelen bu depremler neyin habercisi? Yer kabuğu kırılmış olabilir mi? Bildiğimiz üzere Türkiye bir deprem ülkesi ve oldukça kritik bir konumda bulunuyor. Hem Malatya, hem Elazığ Türkiye Deprem Risk Haritası'nda kritik bir yerde bulunuyor. Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. İşte, Türkiye'nin deprem risk haritası...
Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Deprem haritaları ülkelerin ve şehirlerin deprem risklerini gösteriyor. 1. derece deprem bölgeleri riskin çok fazla olduğu anlamına gelirken, 5. derece deprem bölgeleri ise deprem olma riskinin az olduğunu belirtiyor.
DEPREM HARİTASI NEDİR?
Deprem haritası, dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir ve bölge bölge, deprem riskinin gösterildiği haritadır. Söz konusu haritalar, sismotektonik haritalar ve deprem kaynak zonlarında meydana gelebilecek en büyük depremler esas alınarak hazırlanıyor. Ayrıca depreme neden olan kuvvetli yer hareketi ivme değerleri ve azalım ilişkileri de göz önünde bulunduruluyor.
İŞTE TÜRKİYE'NİN DEPREM HARİTASI