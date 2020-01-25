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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 10:08

"Enkaz altındayım" diye tweet attılar! Rezil gerçek ortaya çıktı

Sivrice merkezli sonrası bölgeden acı haberler peş peşe gelirken da sahte hesap açan bazı vicdansızlar, konum vererek "Enkaz altındayım, yardım edin" şeklinde tweet'ler attı. Konuyla ilgili harekete geçen güvenlik güçleri vandalların kimliği tespit etmek için çalışma başlattı.

Enkaz altındayım diye tweet attılar! Rezil gerçek ortaya çıktı

ve 'da peş peşe yaşanan şiddetli lerde onlarca kişi enkaz altında kalırken, şarlatanları yaşanan trajediyi eğlenceye dönüştürdü. Sahte hesap açan vicdansızlar konum vererek "Enkaz altındayım, yardım edin" şeklinde tweet'ler attı. polisleri, zamanla yarışan arama-kurtarma ekiplerini meşgul eden vandalların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

, Elazığ ve Malatya'yı vuran depremin şokunu yaşarken binlerce insan depremzedelere yardımcı olmak için sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Kimi adres verip "Gelin bende kalın" dedi, kimi yaşam belirtisi olan enkaz bölgelerinin yerini paylaştı. İnsanlıktan nasibini almamış bazı insan müsveddeleri ise twitter'da sahte hesap açıp, "Enkaz altındayım. Yardım edin" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

ZAMANLA YARIŞAN EKİPLERİ MEŞGUL ETTİLER
Binlerce kişiyi alarma geçiren, hayat kurtarmak için zamanla yarışan ekipleri meşgul eden vicdansızların yaptığı paylaşımların sahte olduğu geç de olsa anlaşıldı.

TESPİT ETMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, yaşanan trajediyi eğlenceye dönüştüren, kamu görevlilerinin işini yapmasını engelleyen, sahte ihbarda bulunan vandalların kimliği tespit etmek için çalışma başlattı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;



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