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  • 25.01.2020 10:03
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 10:11

: Sivrice'deki de enkazdan 13 saat sonra böyle kurtarıldı

haberi... 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki meydana geldi. de enkaz altında kalan kurtarıldı.

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki de merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı.



Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı. Yapılan çalışmanın ardından ekiplerce kurtarıldı.




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