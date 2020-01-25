Depremin vurduğu Elazığ'dan yürek yakan görüntü 25.01.2020 09:20

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, depremde yıkılan bir binada babanın çocuklarını korumak için kendini siper ettiği görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Deprem Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedilirken, bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜ

Deprem sonrası yıkılan binalardan birinde devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında kameralara yansıyan görüntü ise yürekleri burktu. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yıkılan binada babanın, deprem sırasında çocuklarını korumak için kendini siper ettiği görüldü.

Yürek burkan bu görüntü bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.