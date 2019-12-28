Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.12.2019 14:48
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 15:38

EGM'den yerli otomobil paylaşımı! O detay dikkat çekti

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), dün tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur." paylaşımında bulunuldu.

EGM'den yerli oto paylaşımı! O detay dikkat çekti

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEGM'den yerli otomobil paylaşımı! O detay dikkat çekti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri