EGM'den yerli otomobil paylaşımı! O detay dikkat çekti

EGM'nin resmi Twitter hesabından, "C-SEDAN" modelinin fotomontaj yöntemiyle ekip otosuna dönüştürülmüş halinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesine yer verildi.