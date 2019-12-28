Son dakika: Metrobüs yolcuya çarptı! Seferlerde aksama

Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayıp yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Söğütlüçeşme yönünde seferler bir süre yapılamadı.

BİR SÜRE SEFERLER YAPILAMADI

Olay, saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durakta bekleyen bir kadın yolcunun ayağı kayarak metrobüs yoluna düştü. Kadına metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Söğütlüçeşme yönünde sefereler bir süre durdu.

YOLCUNUN VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının kaldırılmasının ardından seferler normale döndü