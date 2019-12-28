

Türkiye hamle üstüne hamle yaptı. Yerli otoyu dünyaya tanıttı. 100 yıllık otomotiv devlerini şoka uğrattı. Bütün büyük projelere itiraz eden CHP ise yine rotayı şaşırdı.

Dev eserler, Türkiye'nin ufkunu açtı. CHP köşe bucak kaçtı. İlk yerli otomobil ise geleceğe ışık saçtı. 82 milyonu gururlandırdı.Başkan Erdoğan , Gebze'deki törenin ardından yeni otomobilin direksiyonuna geçti.

"Devrim otomobilinin önünü kestiler. Devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler" dedi.

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Model elektrikli araç 2022'de seri üretime geçecek.Tüm ülkede şarj altyapısı hazır olacak500 km menzile sahip bataryalar 30 dakikanın altında şarj edilebilecek.Musk'ı çağırın lastiklerini taşısın.Mekanın sahibi geri döndü.Abi bi tur atayım mı...Yersiz eleştirilere yerli otomobil.Elin oğlu gelsin görsün!Devrim böyle yapılır işte.29 Ekim 1961'deki Devrim otomobilinden sonra bir rüya gerçek oldu. Dün Başkan Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yerli otomobil tanıtıldı. 2022'de seri üretime geçecek SUV ve binek otomobil, tam not aldı.Demiryolu Fabrikaları olan TÜLOMSA'ta üretilen 4 otomobil, yapımının 29 Ekim 1961'de tamamlanmasının ardından trenle Ankara'ya götürüldü. Ancak o tarihte araca benzin az konulduğu için yolda kaldı. Ve bir adım başlamadan bitti. Ancak Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de başlattığı büyük değişim ve dönüşüm sonrası sıra yerli otomobile geldi.

Erdoğan, 2011'de, "Yok mu bu ülkede yüzde 100 yerli otomobil üretecek "Babayiğit" demişti. İşte o gün dündü. Erdoğan, otomobilin direksiyonuna geçmeden önce, "Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik edeceğiz. Biliyorsunuz yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini dile getiriyorum. Bizim hayalimiz; tüm hakları ülkemize ait olan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bunun için bir babayiğit arıyorduk. Bu hayaline gönül veren, elini taşın altına koyan babayiğitler ortaya çıktı" dedi.Başkan Erdoğan, otomobilin ilk siparişini verdi.Başkan Erdoğan Kocaeli halka hitap etti. Kanal İstanbul İçin CHP'ye sert çıkan Erdoğan, "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız" dedi.Yerli otomobilin binek modeli de, büyük beğeni topladı.

Tesla, Volkswagen, Ford ve daha pek çok otomobil üreticisinin öncülük ettiği elektrikli otomobil teknolojileri, yerli otomobil için de geçerli olacak.Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir aradaİnternet otomobilde değil, otomobil sürekli internetteSizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren, sizin için öğrenen bir cihazYerli aracın aynalarında kamera da olacak.Sürücü ve yolcular için ileri seviye servis desteği ve konfor sunacak güncel otonom seviyesiKendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern tasarım: Aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefleyen aynı zamanda üst düzey veri ve bağlantı güvenliği sağlayan modern bir otomobil: Gelecek kuşaklara sadece temiz bir çevre değil, geliştirilip büyütülecek yeni fikirler, ürün ve uygulamalar ortaya çıkaracak bir proje: İddialı tasarımı, ileri teknolojileri, kullanıcı dostu dijital deneyimiyle sadece Türkiye'de değil uluslararası pazarlarda da kendine yer bulacak iddialı bir cihaz.konuşan TOGG CEO'suGürcan Karakaş, "Dünyadaoyunun kuralları değişiyor.Biz de gereken adımlarıatıyoruz" dedi.ve TeknolojiBakanı Mustafa Varank,"Türkiye'nin otomobili biraraba üretme projesi değil.Yeni fırsat hamlesidir" dedi.medya,Türkiye'nin tarihi bir adımattığına dikkat çekti.Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, milli otomobili yerinde inceledi.