TOGG'un yerli otomobilin yapılışında büyük bir payı bulunuyor. Vatandaşlar yerli otomobilin gösterime girmesi ile TOGG'un ne olduğunu merak edip arama motorlarından araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki, TOGG nedir? TOGG'un açılımı nedir? TOGG, otomobil gamının tüm modellerine altyapı oluşturacak tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç platformunu 3 ana başlık ile tanımlıyor: Otomotiv sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG'a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform. İşte yerli otomobil teknik bilgileri menzili ve şarj süresi

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ