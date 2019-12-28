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  • 28.12.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 11:24

? İşte menzili ve şarj süresi

Yerli otomobil muhteşem bir törenle Başkan Erdoğan öncülüğünde tanıtıldı. Yerli otomobil yapımında TOGG'un çok önemli bir katkısı bulunuyor. Vatandaşlar TOGG'un açılımını merak edip araştırma yapmayı sürdürüyor. TOGG Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu olarak tanımlanıyor. Yönetim Kurulu üyeleri ve ortakları haberimizde yer alacak. Ayrıca yerli otomobilin teknik bilgileri ve şarj süresi de araştırılanlar arasında yer aldı. 300+ km. veya 500+ km. menzil sağlayan 2 farklı pil seçeneği olacak. Peki, ? ? haberimizde

TOGG nedir? TOGG'un açılımı nedir?

TOGG'un yerli otomobilin yapılışında büyük bir payı bulunuyor. Vatandaşlar yerli otomobilin gösterime girmesi ile TOGG'un ne olduğunu merak edip arama motorlarından araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki, TOGG nedir? TOGG'un açılımı nedir? TOGG, otomobil gamının tüm modellerine altyapı oluşturacak tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç platformunu 3 ana başlık ile tanımlıyor: Otomotiv sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG'a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform. İşte yerli otomobil teknik bilgileri menzili ve şarj süresi

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