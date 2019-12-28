Tanıtımından sonra Türkiye onu konuşuyor! Yerli otomobilin özellikler ve ismi nedir? Fiyatı nedir?
TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen yerli otomobil, Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı lansmanla resmi olarak tanıtıldı. Türkiye'nin en önemli milli projelerinden birisi olan yerli otomobil, vatandaşları tarafından merak ediliyor. Pek çok ilki bünyesinde barındıran yerli otomobil hakkında en çok merak edilenler fiyatı ve özellikleri. Yerli otomobilin ismi ne? Fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman çıkıyor? İşte hem içi hem de dışı büyük beğeni toplayan yerli otomobil hakkında her şey...
Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.
Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.
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