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Tanıtımından sonra Türkiye onu konuşuyor! Yerli otomobilin özellikler ve ismi nedir? Fiyatı nedir?

TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen yerli otomobil, Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı lansmanla resmi olarak tanıtıldı. Türkiye'nin en önemli milli projelerinden birisi olan yerli otomobil, vatandaşları tarafından merak ediliyor. Pek çok ilki bünyesinde barındıran yerli otomobil hakkında en çok merak edilenler fiyatı ve özellikleri. Yerli otomobilin ismi ne? Fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman çıkıyor? İşte hem içi hem de dışı büyük beğeni toplayan yerli otomobil hakkında her şey...

28.12.2019 09:42 - Son Güncelleme: 28.12.2019 10:26
Tanıtımından sonra Türkiye onu konuşuyor! Yerli otomobilin özellikler ve ismi nedir? Fiyatı nedir?

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.

Tanıtımından sonra Türkiye onu konuşuyor! Yerli otomobilin özellikler ve ismi nedir? Fiyatı nedir?

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.

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Tanıtımından sonra Türkiye onu konuşuyor! Yerli otomobilin özellikler ve ismi nedir? Fiyatı nedir?

TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi.

Tanıtımından sonra Türkiye onu konuşuyor! Yerli otomobilin özellikler ve ismi nedir? Fiyatı nedir?

300+ VE 500+ KİLOMETRE MENZİL OPSİYONLARI MEVCUT

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.

Tanıtımından sonra Türkiye onu konuşuyor! Yerli otomobilin özellikler ve ismi nedir? Fiyatı nedir?

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

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