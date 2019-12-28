Tanıtımından sonra Türkiye onu konuşuyor! Yerli otomobilin özellikler ve ismi nedir? Fiyatı nedir?

TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen yerli otomobil, Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı lansmanla resmi olarak tanıtıldı. Türkiye'nin en önemli milli projelerinden birisi olan yerli otomobil, vatandaşları tarafından merak ediliyor. Pek çok ilki bünyesinde barındıran yerli otomobil hakkında en çok merak edilenler fiyatı ve özellikleri. Yerli otomobilin ismi ne? Fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman çıkıyor? İşte hem içi hem de dışı büyük beğeni toplayan yerli otomobil hakkında her şey...

28.12.2019 09:42 - Son Güncelleme: 28.12.2019 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





