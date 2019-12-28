Yerli otomobilde müthiş pars ve kurt detayı! Tasarım ekibinin başında Türk var: Murat Günak
Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu. Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtılan Türkiye'nin Otomobili büyük beğeni topladı. Yerli otomobil görücüye çıktıktan sonra tasarımın Türkiye'ye ait olmadığı İtalyan Pininfarina'ya ait olduğu iddiaları da ortalarda dolandı. Bu iddialara TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ayrıntılı bir şekilde cevap verdi. Tasarım ekibinde Mercedes'in efsane tasarımcısı Murat Günak'ın olduğunu ifade eden Mehmet Gürcan Karakaş, "Biz 18 tasarım eviyle görüştük. 18 tasarım evini 3'e indirdik. 5 farklı tasarım isteyip 15 tasarımı yan yana koyduk. O süreçte Murat Bey (Murat Günak) bize Türkiye'yi Avrupa'yı tanıyan tecrübesiyle çizgileriyle yardımcı oldu." dedi. Ayrıca Karakaş aracın tasarımıyla ilgili olarak "Aracı güçlü bir hayvana benzettik. Pars ve kurt, güçlü bir kedi tasarımı yaptık." dedi. Peki Murat Günak kimdir? İşte tüm deataylar...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Hayalimiz, tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Elini taşın altına koyan babayiğitler ortaya çıktı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) kurdu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Erdoğan, tarihi günde 2 mega projeyi aynı anda hayata geçirdiklerine işaret ederek, hem Bilişim Vadi'sinin resmi açılışını yaptıklarını hem de otomobilin ön gösterim araçlarını paylaştıklarını kaydetti. Türkiye'nin ilk yerli otomobil denemesi Devrim'in de tören alanına getirildiğini hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Otomobilin fiziken üretileceği fabrikanın Bursa'da olacağını açıklayan Erdoğan, "Gemlik'te Silahlı Kuvvetlerimiz'e ait büyükçe bir yerimiz var. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda takribi 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve süratle de inşallah fabrikamızın orada yapımına başlayacağız" dedi.