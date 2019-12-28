Yerli otomobilde müthiş pars ve kurt detayı! Tasarım ekibinin başında Türk var: Murat Günak

Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu. Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtılan Türkiye'nin Otomobili büyük beğeni topladı. Yerli otomobil görücüye çıktıktan sonra tasarımın Türkiye'ye ait olmadığı İtalyan Pininfarina'ya ait olduğu iddiaları da ortalarda dolandı. Bu iddialara TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ayrıntılı bir şekilde cevap verdi. Tasarım ekibinde Mercedes'in efsane tasarımcısı Murat Günak'ın olduğunu ifade eden Mehmet Gürcan Karakaş, "Biz 18 tasarım eviyle görüştük. 18 tasarım evini 3'e indirdik. 5 farklı tasarım isteyip 15 tasarımı yan yana koyduk. O süreçte Murat Bey (Murat Günak) bize Türkiye'yi Avrupa'yı tanıyan tecrübesiyle çizgileriyle yardımcı oldu." dedi. Ayrıca Karakaş aracın tasarımıyla ilgili olarak "Aracı güçlü bir hayvana benzettik. Pars ve kurt, güçlü bir kedi tasarımı yaptık." dedi. Peki Murat Günak kimdir? İşte tüm deataylar...

28.12.2019 12:09 - Son Güncelleme: 28.12.2019 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





