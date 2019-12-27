İşte Uluç'un bugünkü köşe yazısında Değerli Konut Vergisi'nin önemini vurguladığı o ifadeler:



"ÜLKEDE SİSTEM VERGİ KAÇIRMAK ÜZERİNE KURULU!"

"Değerli Konut Vergisi" (DKV) hukuksuzluk değil, tam tersine, hukuktur.. Adalettir.. Çünkü bu ülkede sistem "Vergi ödemek" değil, "Vergi kaçırmak" üzerine kurulmuştur.. Özellikle de Emlak Vergisi tam da böyledir.. DKV, bu adaletsizliği bir nebze "Adil" yapacaktır.



"KOMŞUM BENİM ONDA BİRİM VERGİ ÖDÜYOR!"

1999 yılında satın aldım, Alkent'teki bahçe dubleks evimi.. Bana satan Sevil Hanım "Ödediğim fiyat tapuya aynen kaydedilecek" deyişime itiraz etmedi.

Beyanımızı yazan tapu memurunun bile hayretle baktığını hatırlarım..

"Siz enayi misiniz" diyordu herhalde içinden..







Alım vergisini gerçek fiyattan ödedim. Sevil Hanım da satış vergisini tabii..

Sonra Emlak Vergisi zamanı geldi. Bu verginin esası. tapudaki beyan.. Ben tam vergimi öderken, aynen benim gibi bahçe dubleks ev sahibi Alkent komşularımızdan birinin, benim onda birim düzeyinde değer beyan ettiğini öğrendim..



"BU ÜLKEDE NAMUSLU OLMAK SUÇ MU?"

Zamanın Ecevit Koalisyon Hükümeti'nin (DSP, ANAP, MHP) Maliye Bakanı Sümer Oral yakın dostum, değerli bir devlet adamıydı. Onu aradım..

"Sevgili Bakan" dedim, "Bu ülkede namuslu olmak suç mu?. Ben Doğrucu Davud, evimin gerçek değerini beyan ettim diye, benimle tıpkısının aynisi evde oturan komşumdan 10 misli fazla vergi ödüyorum ve her yıl böyle ödeyeceğim. Günahım namuslu vatandaş olmak mı?"

Sümer Bakanım güldü.. "Ne yazık ki öyle Hıncal"dedi.. "Yasalar öyle.."



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