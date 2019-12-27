Mansur Yavaş'ı ikna eden FETÖ'cü kim?

İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili o yazısı:

CHP, bir süredir siyasetin gündeminde inmiyor. Önce "Saraya giden CHP'li" diye Muharrem İnce skandalı patladı. Arkasından eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün içinde irtikap, FETÖ bağlantılı suçlamaların da olduğu iddiası geldi. Her iki olay da CHP içinde yaşanmıştı. Her iki olayın merkezinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Alın son patlayan Aygün-Yavaş skandalını. Hala cevabı verilmeyen çok soru var. CHP yönetimi, ekrana çıkan CHP yandaşları ve medyası işin üstünü örtmeye çalıştıkça batıyor hatta kumpas ve tuzağın büyüklüğü onları da içine alıp kirletiyor.

Şu FETÖ iddiasına bakın... Eski CHP milletvekili Aygün, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Mansur Yavaş'ı ikna eden kişinin FETÖ'cü Ayhan Atalay olduğunu söylüyor ama kimse "yalandır" diyemiyor.

Özellikle Kılıçdaroğlu ve Yavaş susuyor. Oysa FETÖ-siyaset bağlantısı açısından bu çok önemli bir iddia ve aydınlanırsa Türkiye'de çok sayıda kale yıkılır.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ