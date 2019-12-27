Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.12.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 09:10

'ı ikna eden 'cü kim?

Ankara’da yaşanan rüşvet skandalı gündemdeki yerini koruyor. ’ın kendisinden rüşvet istediğini söyleyen eski ’li Milletvekili , “Mansur Yavaş’ı ’cüler ikna etti” demişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , “Eski CHP milletvekili Aygün, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Mansur Yavaş'ı ikna eden kişinin FETÖ'cü Ayhan Atalay olduğunu söylüyor ama kimse "yalandır" diyemiyor. Özellikle Kılıçdaroğlu ve Yavaş susuyor. Oysa FETÖ-siyaset bağlantısı açısından bu çok önemli bir iddia ve aydınlanırsa Türkiye'de çok sayıda kale yıkılır” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ı ikna eden FETÖ'cü kim?

İşte 'ün konuyla ilgili o yazısı:
, bir süredir siyasetin gündeminde inmiyor. Önce "Saraya giden CHP'li" diye skandalı patladı. Arkasından eski CHP milletvekili 'ün içinde irtikap, bağlantılı suçlamaların da olduğu iddiası geldi. Her iki olay da CHP içinde yaşanmıştı. Her iki olayın merkezinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Alın son patlayan Aygün-Yavaş skandalını. Hala cevabı verilmeyen çok soru var. CHP yönetimi, ekrana çıkan CHP yandaşları ve medyası işin üstünü örtmeye çalıştıkça batıyor hatta kumpas ve tuzağın büyüklüğü onları da içine alıp kirletiyor.

Şu FETÖ iddiasına bakın... Eski CHP milletvekili Aygün, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Mansur Yavaş'ı ikna eden kişinin FETÖ'cü Ayhan Atalay olduğunu söylüyor ama kimse "yalandır" diyemiyor.

Özellikle Kılıçdaroğlu ve Yavaş susuyor. Oysa FETÖ-siyaset bağlantısı açısından bu çok önemli bir iddia ve aydınlanırsa Türkiye'de çok sayıda kale yıkılır.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMansur Yavaş'ı ikna eden FETÖ'cü kim?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri