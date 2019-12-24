Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, değerli konut vergisi ve asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir değerlendirmesi oldu. Bununla ilgili bir çalışma yapılması talimatını verdiler. Önümüzdeki günlerde bir çalışma yapılacak. Konuyla ilgili 1 yıllık erteleme söz konusu olabilir. Yapılacak çalışma Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Sonrasında bunun üzerinde bir karar verilecek. Gelen değerlendirmeleri, eleştirileri, çağrıları dikkate aldığımızı ifade etmek isteriz." dedi.

ASGARİ ÜCRET KONUSU

İbrahim Kalın, ''Asgari ücret konusu gündeme gelmedi. Çalışma Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Diğer tarafların da değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın da değerlendirilmesi olacak. Herkesin kabul edeceği bir orta yol bulunması konusunda çalışma devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.