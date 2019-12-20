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  • 20.12.2019 19:15
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 19:31

hangi evleri kapsıyor? Değerli konut vergisi ne kadar ve ne zaman ödenecek?

hangi evleri kapsıyor? 'Değerli Konut Vergisi' Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değeri 5 milyon lira ve üstü olan konutları kapsayan konutlar için getirilen değerli konut vergisiyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Alınan bilgilere göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından lüks konutlara tebligat gönderilmeye başlandığı öğrenildi. Peki, değerli konut vergisi ne zaman ve ne kadar ödenecek? İşte detaylar...

Değerli konut vergisi hakkındaki detaylar şu sıralar merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Değerli Konut Vergisi' doğrultusunda İstanbul'un lüks semtlerinde yaşayan mülk sahiplerine tebligatlar gelmeye başladı. Peki, değerli konut vergisi hangi evleri kapsıyor? Değerli konut vergisi ne zaman ödenecek?

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HANGİ EVLERİ KAPSIYOR?

Değerli konut vergisi, değeri 5 milyon lira ve üstü olan konutları kapsayan konutlar için getirildi. İstanbul'un lüks semtlerinde yaşayan mülk sahiplerine tebligatlar gönderilmeye başlandı. Tebligat gelenler evi için belirlenen değere 15 gün içinde itiraz edebiliyor.

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