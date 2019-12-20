Değerli konut vergisi hakkındaki detaylar şu sıralar merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Değerli Konut Vergisi' doğrultusunda İstanbul'un lüks semtlerinde yaşayan mülk sahiplerine tebligatlar gelmeye başladı. Peki, değerli konut vergisi hangi evleri kapsıyor? Değerli konut vergisi ne zaman ödenecek?

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HANGİ EVLERİ KAPSIYOR?

Değerli konut vergisi, değeri 5 milyon lira ve üstü olan konutları kapsayan konutlar için getirildi. İstanbul'un lüks semtlerinde yaşayan mülk sahiplerine tebligatlar gönderilmeye başlandı. Tebligat gelenler evi için belirlenen değere 15 gün içinde itiraz edebiliyor.