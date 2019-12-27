PKK'lı terörist Aydos Ormanı'nı böyle kundaklamış!

İstanbul Pendik'te bulunan Aydos Ormanı'nı geçtiğimiz Eylül ayında yakan şüpheli Yakup Akman gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli hakkında Başsavcılıkça başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Akman hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay detaylarıyla anlatıldı. İddianamede, şüpheli Yakup Akman'ın olay günü İstanbul Pendik Çamlık Mahallesi'nde bulunan Aydos Ormanı'nın Pendik bölgesine gittiği, burada ormanlık bölgeyi iki farklı alanda üzerinde bulunan çakmak ile yakarak orman yangını çıkardığı kaydedildi.

GÖRDÜ TANIKLARI ŞAHİT

Bilgi sahibi iki kişinin şüpheliyi ilk yangın alanında gördükleri ve yapmış oldukları takipte ikinci yangın alanında elindeki çakmak ile yangın çıkarttığına bizzat şahit olduklarını beyan ettikleri ve şüpheliyi teşhis ettikleri anlatıldı. Akman'ın motosiklet ile olay yerine geldiğine ilişkin güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu, yine bilgi sahiplerinin çekmiş oldukları video kaydından ilk yangın alanının 80-100 metre aşağı kısmında bulunan ikinci yangın alanında bulunan şüphelinin ormanı yaktığına ve olay yerinden ayrıldığına ilişkin kamera kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.

Kamera kayıtları ile şüphelinin açık olarak tespit edildiği, PKK terör örgütü güdümünde paylaşımlar yapan ve örgüte ait olduğu anlaşılan 'Öfkeli Kürdistan Gençliği' rumuzlu Twitter hesabında daha önce Türkiye'de gerçekleştirilen orman yangınlarının PKK tarafından gerçekleştirildiklerine ilişkin paylaşım ile Pendik'te gerçekleşen orman yangınında kısa bir süre sonra olay günü saat 22:06'da "Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alana birimlerimizce ateşten eylem gerçekleştirilmiştir" şeklinde paylaşımda bulunulduğu belirtildi.

AİLESİ PKK İLE İRTİBATLI

İddianamede şüphelinin cep telefonu incelemesinde terör örgütü üyelerinin isimleri zikredilen şarkının bulunduğu kaydedildi. Ayrıca şüphelinin kullandığını sosyal medya hesabı üzerindne Türkiye Cumhuriyeti Devletini Aşağılayıcı paylaşımlar ile PKK mensuplarınca giyilen leşker olarak tabir edilen kıyafet ile yine terör örgütü mensuplarınca kullanılan kaleşnikof silahın bulunduğu fotoğrafın paylaşıldığının tespit edildi. Akman'ın kardeşleri, anne ve babasının terör örgütü ile irtibat ve iltisakı belirlendi.

"SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM" İDDİASINA SAVCILIK YANITI

Akman alınan ifadesinde atılı suçlamaları kabul etmezken yangını meçhul kişilerin çıkardığını, kendisinin söndürmek için çaba harcadığını iddia etti. Savcılık şüphelinin bu beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, bilgi sahipleri tarafından sunulan video kayıtlarının incelenmesinde bilgi sahiplerinin seslenmeleri üzerine şüphelinin olay yerinden ayrıldığını, bu durumun hayatın olağan akışına göre yangını söndürmeye çalışan bir kişinin bu şekilde olay yerinden alelacele ayrılmayacağını kaydetti.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Şüpheli hakkında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Devletin Güvenliğine Karşı Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Silahlı Terör Örgütü Adına Devlet Ormanı Yakma' suçu ceza talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.