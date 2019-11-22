Değerli konut vergisi Meclis’ten geçti

TBMM Genel Kurulu'nda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan 3 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisine tabi olacak. Bu taşınmazlardan, değeri 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7.5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 ve 10 milyon lirayı aşanlar binde 10 oranında vergilendirilecek.
147 BİN EV ETKİLENİR
Düzenlemeden 147 bin 256 konutun etkilenmesi bekleniyor. Bunlardan 121 bin 42'sinin İstanbul'da, 11 bin 38'inin Muğla'da, 8 bin 118'nin İzmir'de 2 bin 15'inin Antalya'da olduğu belirtiliyor. Uygulama Şubat 2020'de başlayacak.
147 BİN EV ETKİLENİR
Düzenlemeden 147 bin 256 konutun etkilenmesi bekleniyor. Bunlardan 121 bin 42'sinin İstanbul'da, 11 bin 38'inin Muğla'da, 8 bin 118'nin İzmir'de 2 bin 15'inin Antalya'da olduğu belirtiliyor. Uygulama Şubat 2020'de başlayacak.
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