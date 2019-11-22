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si Meclis’ten geçti

’nda kabul edilen si düzenlemesine göre, fiyatı 5 milyon lirayı geçen evlerden binde 3 ile 10 oranında vergi alınacak...

Değerli konut vergisi Meclis’ten geçti
TBMM Genel Kurulu'nda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan 3 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisine tabi olacak. Bu taşınmazlardan, değeri 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7.5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 ve 10 milyon lirayı aşanlar binde 10 oranında vergilendirilecek.

147 BİN EV ETKİLENİR
Düzenlemeden 147 bin 256 konutun etkilenmesi bekleniyor. Bunlardan 121 bin 42'sinin 'da, 11 bin 38'inin 'da, 8 bin 118'nin 'de 2 bin 15'inin 'da olduğu belirtiliyor. Uygulama Şubat 2020'de başlayacak.

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