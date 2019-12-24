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  • 24.12.2019 18:10
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 18:16

Başkan Erdoğan 'haksızlık' deyip talimatı verdi! 'si' yeniden düzenlenecek

'den 5 Aralık'ta geçen ve 7 Aralık'ta onaylanıp yürürlüğe giren 'si' yeniden düzenlenecek. Son dakika haberine göre yeni yılın ilk yasal düzenlemeleri arasında yer alacak olan, ''ne yeni kriterler gelecek.

Erdoğan talimatı verdi! Yeniden düzenlenecek

'de 5 Aralık'ta geçen 2 gün sonra Başkan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 'Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' ile getirilen yeni vergilerden biri de 'si' oldu. Düzenleme ile mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira üzerinde olanlar ne tabi tutuldu. 5-7,5 milyon liraya kadar binde üç, 7,5-10 milyon lira arasına binde 6 ve 10 milyon liradan fazla değerde gayrimenkulü olanlara da binde 10 oranında vergi getirildi.

YENİ DÜZENLEMEDE NELER OLACAK?
Ancak, Başkan Erdoğan'ın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu yasanın bazı vatandaşlar için haksızlık olduğunu dile getirerek, yeniden bir düzenleme yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; değerli konut vergisine yeni kriterler eklenecek. Buna göre tek konutu olanlar değerli konut vergisini ödemeyecek. 5 milyon lira değerinde ev miras kalan kişinin aylık geliri bir memur maaşı kadarsa ve başka bir geliri yoksa bu vergiden istisna olacak. Değerli konuta sahip olan kişiler gelirine göre, değerli konut vergisi ödeyecek ya da belli bir miktar ödeyecek. Değerli konut vergisi yeniden düzenlenerek, bu konutlara sahip olanların gelirlerine bakılacak. Değerli konut vergisi, muhalefet partilerinin de görüşü alınarak yeniden hazırlanacak, Meclis'e yeni bir yasa teklifi olarak sunulacak.

Değerli Konut Vergisi'nin, genelinde 147 bin 256 adet konutu etkilemesi bekleniyor. Bu alanda 121 bin 42 adet konutla başı çekerken, İstanbul'u, 11 bin 38 adet konutla , 8 bin 118 adet konutla ve 2 bin 15 konutla takip ediyor. Söz konusu şartları taşıyan konutların bulunduğu ilçeler arasında Beykoz 27 bin 847 adetle birinci, 19 bin 177 adetle ikinci ve Sarıyer 16 bin 992 adetle üçüncü sırada yer alıyor.

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