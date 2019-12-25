Değerli konutlara uygulanacak vergilere ilişkin kamuoyundaki yanlış anlamalar üzerine devreye Başkan Recep Tayyip Erdoğan girdi. Erdoğan, "Gerekirse uygulamayı 1 yıl erteleyelim. Daha hakkaniyetli bir düzenleme yapalım" dedi.
ERDOĞAN DEVREDE
Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında, bir süre önce çıkartılan değerli konut vergisi ile ilgili kamuoyunda devam eden tartışmalar masaya yatırıldı. MYK'nın bazı üyeleri, düzenlemenin kamuoyunda 'varlık vergisi' olarak algılandığını, değerleme sürecinde bazı sıkıntılar yaşandığını, uygulamada da önemli sorunlar çıkabileceğini dile getirdi. AK Parti kurmayları, yaşanabilecek sıkıntıları örneklerle de anlatıp şöyle dedi: "Dedesinden değerli bir ev miras kalmış. Ev eski, adam emekli maaşı ile geçiniyor ama konutun değeri 5 milyon liranın üzerinde tespit edilmiş. Vatandaş bunun vergisini ödemekte zorlanacaktır. " Başkan Erdoğan, düzenleme yapılırken "100- 150 bin kişiyi etkileyecek" denildiğine dikkat çekti ve "Ama anladığım kadarı ile bu rakamdan daha fazla insanı ilgilendiriyor. Konuya yeniden eğilelim" talimatı verdi.
ZÜBEYDE YALÇIN
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