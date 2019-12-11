İBB'de işten çıkarılan işçiler haklı davalarını kazandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından işten çıkarılan binlerce çalışan için işe iade davaları umut oldu. Dün İstanbul 24. İş Mahkemesi bir işçinin daha işe iade edilmesine hükmetti. İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'de çalışırken işten atılan İsmihan Şimşek de işe iade davasını kazandı. Böylece, işe iade kararları sayısı 4'e yükseldi.

İBB CEZA ÖDEYECEK

Şimşek'in işe iade kararında şu ifadelere yer verildi: "Davanın kabulü ile işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının aynı konum ile alt işveren olan davalı İstanbul Dijital Medya nezdindeki işe iadesine, davacının yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının, fesih nedeni ve işçinin kıdemi dikkate alınarak 4 aylık brüt ücret tutarının belirlenmesine, bu tazminat miktarında her iki davalının müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun tespitine, davacının işe iade için işvereni süresi içinde başvurması halinde davacının çalıştırılmadığı süreye ilişkin ve kararın kesinleşmesine kadar olan en çok 4 aylık tutarı tespit edilen en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, bu tazminat miktarında her iki davalının müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun tespitine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna, harç, yargılama ve vekalet ücretinin gerekçeli kararda hesaplanmasına, davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin hesaplanarak davalıdan alınmasına karar verildi."

ÜÇ İŞÇİ DAHA DAVAYI KAZANDI

Mahkemeler geçtiğimiz günlerde 3 işçinin işe geri iadesine karar verilmişti. İlk müjdeli haber geçtiğimiz günlerde İstanbul'da iki ayrı iş mahkemesinden gelmişti. İstanbul 35. ve 25. İş Mahkemeleri çalışanların açtığı işe iade davalara bakmış, İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işlerine son verilen Seyit Vural ve Samet Baştekin isimli çalışanların 'işe iade' davalarını kabul etmişti. Daha sonra İstanbul 35. İş Mahkemesi işine son verilen Enes Kocaman'ın işine geri iade edilmesine hükmetmişti.

EYLEM DEVAM EDİYOR

İBB ve iştiraklerinde çalışırken işten çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı eylem de 106'ncı gününde... Bekleyişlerini Saraçhane'de sürdüren işçilerin işe iadelerle umutları artmış durumda... SABAH'a açıklama yapan Ceyhun Karakayalı, emek verdikleri işlerinden olduklarını, bunun ne vicdana ne hukuka uyduğunu anlattı. Karakayalı, "Onların mahkemeye başvurma hakkı var, tabii ki bundan faydalanıyorlar. Ancak biz bu haktan mahrumuz, o nedenle alanda ekmeğimize sahip çıkıyoruz" dedi. Umut Aydoğan ise seslerine kulak verilmesini, işçilere kazanılmış haklarının iade edilmesini istedi.

Mehmet Akgül ise İnsan Hakları Günü'nde belediyeye çağrıda bulunarak, "8 günde sadece Vezneciler'de 100 bin imza topladık. Destek verenlere teşekkür ediyoruz" dedi. Öte yandan, aylardır mağdur olan işçiler hayırseverlerin yardımlarıyla evlerine bakabiliyor. İBB Mağdurları Komite Başkanı Umut Aydoğan, hayırseverlerden temin ettiği yardım kolilerini bir grup işçi arkadaşı ile birlikte, işten çıkartılan işçilerin ailelerine ulaştırıyor. Komitenin ilk durağı İSFALT A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan Ahmet Belge oldu. Uzun süredir kirasını ödeyemediği öğrenilen Belge'ye yardım kolisi ile çocuklarına ayakkabı hediye edildi. İSTAÇ A.Ş.'den çıkartılan Süleyman Sayın'a da yardım kolisi ulaştı.