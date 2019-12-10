Yerel seçimlerden önce liyakat naraları atan, yandaş kayırmaya son diyen CHP'li İBB Başkanı tüm yandaşlarını beslemeye devam ediyor.

DANIŞMAN MURAT ONGUN'A 3 MAAŞ BİRDEN

Özellikle huzur hakkı adı altında kaymak tabakayı besleyen Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'a belediye iştiraklerinden 3 üst düzey görev vererek kendisinden daha fazla maaş almasını sağladı. Murat Ongun'un 3 görevden 3 maaş aldığı ve bunun da 45 bin liraya tekabül ettiği ortaya çıktı.

MURAT ONGUN NE ANLAR ULAŞIMDAN!

Liyakatten uzak bu sistemle birlikte Murat Ongun,hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, hem de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Murat Ongun'un; hiçbir liyakatı olmadan Otobüs A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması dikkat çekiyor.

HUZURLU MUSUN?

Gündemde büyük yankı uyandıran bu durumun İBB yönetimi tarafından huzur hakkı ile açıklanması sosyal medyada da büyük tepki çekti. Bazı kullanıcıların Murat Ongun'u etiketleyerek 'Huzurlu musun?' sorusunu sorduğu görüldü.

'Huzur hakkı' adı altında İBB iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL, yönetim kurulu üyelerine 5 bin TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 15 bin TL düzenli aylık ödeme yapılıyor.

BİR BELEDİYE BAŞKANININ ALDIĞI MAAŞTAN DAHA FAZLA!

Murat Ongun aylık 45 bin lira alırken bir metropol yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, brüt 32 bin lira (net 24 bin lira) alıyor.

MURAT ONGUN'DAN SONRA SIRA DİĞER YANDAŞLARI BESLEMEYE GELDİ!

Geçtiğimiz günlerde İBB'den bir atama açıklaması daha geldi. Atanan isimlerin ise yine Ekrem İmamoğlu'na yakın olması dikkat çekti.

Seçim zamanında İmamoğlu için çalışan ve şuan halihazırda İmamoğlu'nun faaliyetlerini basına duyuran Zilan Karakurt ve Şükrü Küçükşahin'e de İBB'de üst düzey görevler verildi. Şükrü Küçükşahin, İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu olarak atanırken, Zilan Karakurt da İBB Görsel Yayınlar Sorumlusu görevine getirildi.

İmamoğlu'nun bu atamaları, liyakat sözlerinin sadece yerel seçimleri kazanana kadar olduğunu gözler önüne serdi. (Takvim.com.tr/ÖZEL)