Ekrem İmamoğlu engelli vatandaşı bile işten çıkarmış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP tarafından ele geçirilmesi ile başlayan işçi kıyımı tartışmaları büyüyor. Seçimden önce "Engellilere şefkat elimizi uzatmayı vaat ediyorum" diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ekmeğinden ettiği işçiler arasında engellilerin de olduğu ortaya çıktı. İBB'ye bağlı İSPARK'ta engelli kadrosunda çalışan 25 yaşındaki Deniz Kalya, kendisine gönderilen cep telefonu mesajıyla büyük umutlar beslediği işinden oldu.

BUNUN HESABINI KİM VERECEK?

İmamoğlu yönetimi acımasız tutumunu sürdürüyor. İBB'de işten çıkarılanların sayıları artık yüzlerle, binlerle ifade ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ve bağlı şirketlerden işten çıkarılan işçiler, Fatih'teki İBB binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Belediye iştirakleri arasında yer alan İSPARK'ta engelli kadrosunda çalışan Deniz Kalya da İmamoğlu'nun zulmüne uğradı.

Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden merhum Sefa Kalya'nın kardeşi olan Deniz Kayla, "Yaşadığımız haksızlık karşısında gözyaşlarını tutamıyorum. Ben engelliyim, neden bana bir sebep göstermeden düğün arefesinde işten çıkartıldım? Ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah'tan korksun, İstanbul herkese yeter. Aileme ben bakıyordum. Bunun hesabını kim verecek?" şeklinde konuştu.

EVLENECEKTİ

Yeni Akit'te yer alan habere göre, Temmuz ayında evlenmek için gün sayarken CHP'li İBB tarafından tazminatsız olarak işten çıkarılan Deniz Kalya, "Düğünden önce böyle bir şey yaşamamız bizi çok üzdü. Düğün tarihini şimdilik ertelemek zorunda kaldık. Mutlu bir yuva kurmamın önündeki en büyük engel Ekrem İmamoğlu'dur. Çıkartırken bir sebep belirtilir, performans düşüklüğü olabilir, böyle bir durum da yok. Sözleşmede, sebepsiz işten çıkartılmayı göstermişler.. 'Partili partisiz ayırt etmeksizin herkesi çalıştıracağım, herkesle çalışacağım' dedi. 'Liyakata bakacağım, emeğe değer vereceğim, emekçinin yanında olacağım' dedi. Ancak hiçbir sözünü tutmadı. Kendisiyle görüşmek için defalarca ulaştım ama hiçbir dönüş olmadı" açıklamasında bulundu.

FENER'İN HATIRASI

İki bayramı da cebinde para olmadan geçiren Deniz Kalya, "İSPARK'a girdiğimde bayramım bayram oldu, CHP geldi bayramımız zehir oldu. Seçimden önce Fenerbahçe maçlarına giderek şov yapan Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazanmasının ardından ilk darbeyi Fenerbahçe'nin tribün liderlerinin ailesine vurdu. 3 sene önce vefat eden Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Sefa Kalya'nın kardeşiyim. Buradan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na sesleniyorum. Hani 16 milyonu kucaklayacaktınız. Nerede kaldı sözünüz?" diye tepki gösterdi.