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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 09:10

Mandıranın duvarı çöktü: 6 hayvan telef oldu!

’un Sungurlu ilçesinde çatısı ve duvarı çöken mandırada bulunan 5 inek ve 1 eşek telef oldu, 3 inek ise telef olmadan kesimhaneye götürüldü. Olay, ilçeye bağlı Küçükincesu köyü mevkisinde meydana geldi.

Mandıranın duvarı çöktü: 6 hayvan telef oldu!

Edinilen bilgiye göre, Serdar Yaşçeltikoğlu'na ait mandıranın çatısı tutan tahtanın kırılması sonucu çatı ve duvar çöktü. 25 hayvanın bulunduğu mandıra çatısı ve kerpiç duvarların çökmesinin ardından hayvan sahipleri durumu komşularına bildirdi.

Enkaz yığının altında kalan 5 adet inek ve 1 eşek telef olurken ayakları ve beli kırılan 3 inek ise telef olmadan kesimhaneye gönderildi. Komşuların yardımıyla diğer inekler telef olmadan kurtarıldı.

İlçe Müdürü Hicabi Berişbek ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek bilgi alırken mandıra sahibi Serdar Yaşçeltikoğlu yetkililerden yardım istedi.

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