CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan yandaşlarına aile boyu kıyak!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye bağlı firmaların tepe yöneticilerinin ve ailelerinin, belediye imkanlarıyla özel sağlık sigortası yaptırdığı belirlendi. İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ), İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş (KİPTAŞ), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş (İGDAŞ), İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.'de (İSTON) görev yapan üst düzey isimler ve ailelerinin, belediye kasasından harcanarak geniş kapsamlı bir şekilde sigortalandıkları kaydedildi.

ÜST DÜZEY PERSONELE ÖZEL SİGORTA

Seçim döneminde Kur'an-ı Kerim okuyan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin desteğiyle başkanlık koltuğunda oturduktan sonra ise alkol masalarında boy gösteren CHP'nin İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Bakanı Ekrem İmamoğlu, paradoks siyasetine devam ediyor. 'Eşe dosta kıyak dönemini bitiriyoruz', 'herkesi eşitleyeceğiz', 'hiçbir ayrımda bulunmayacağız' sözleriyle algı operasyonu yürütmeye çalışan İmamoğlu, yandaşlarını özel olarak koruyup kolluyor. İBB'nin iştiraklerine atadığı üst düzey isimler ve aileleri bizzat İmamoğlu'nun talimatıyla 'özel sağlık sigortası' sahibi oluyor. İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş'de (KİPTAŞ) yönetici konumunda çalışan 50 kişi, 43 eş ve 77 çocuk içeriği çok geniş bir özel sağlık sigortasıyla sigortalanmak için ihaleye gidildi.

YANDAŞA SİGORTANIN BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de de (İSTAÇ) benzer bir uygulamaya gidildi. İSTAÇ'ta görev yapan 83 personelin yanı sıra 75 eş ve 143 çocuk da kamu kaynaklarıyla özel sağlık sigortası imkanına kavuştu. İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.'de (İSTON) ise 71'i yönetici olmak üzere, 60 eş ve 125 çocuk özel olarak sigortalandı. İGDAŞ'ın üst düzey yöneticilerine ve aile efradına yapılan özel sağlık sigortasının, İstanbul halkına maliyeti ise 4 milyon 365 bin 638 lira oldu. İmamoğlu'nun yandaşları bedeli vergilerimizden ödenmek üzere kişi başı 4 bin 150 liraya sınırsız bir sigorta imkanın kavuşmuş oldu.

SKANDAL NİTELİKTE AYRIMCILIK

Bütçesi 90 ülkenin hazinesinden daha geniş olan İBB'nin gelirlerini har vurup harman savurması ise tepki çekti.

İmamoğlu daha önce de, belediye çalışanları arasında skandal nitelikte ayrımcılıklara imza atmıştı. Kameralar önünde 'Başkana ayrı, işçiye ayrı yemek olmaz. Herkes sayın yemeği yiyecek' diyen İmamoğlu'nun genel müdürlüklerde çalışan personele iki çeşit, İBB'ye bağlı fabrikalarda çalışan işçilere ise tek çeşit ana yemek verilmesi talimatında bulunmuştu.