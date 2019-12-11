Makamlarından olunca susmak bilmediler!

Salih Tuna, bugünkü "AKP'li olmak işte böyle bir şey" adlı köşe yazısında, giderek savrulan CHP'yi ve yeni parti hevesiyle koşuşturanların içinde bulunduğu trajik durumu kaleme aldı.







Tuna, CHP için "O kadar "değişik" ki kendi partililerinden çok AKP'lilere güveniyorlar." tespitini yaparken, bazı 'AKP'liler içinse "Değil Cumhuriyet tarihinde dünya tarihinde bile emsaline rastlanmayacak yoğunlukta küresel operasyonlara maruz kalan Başkan Erdoğan'a ihanet etmişlerdir. Söz konusu küresel operasyonun amacına "hizmet" eder hale gelmekten daha korkunç zillet olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Tuna, "Girdiği her seçimi kazanan Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan yaptığı malum AKP'liler makamlarından olunca susmak nedir bilmiyor." dedi.



YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

