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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 09:52

Makamlarından olunca susmak bilmediler!

Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü köşe yazısında kaset kumpasıyla koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi getirdiği durumu ve hevesiyle ortalıkta dolaşanların nasıl bir “ihanet” içinde olduklarını kaleme aldı. Tuna, "Girdiği her seçimi kazanan Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan yaptığı malum AKP'liler makamlarından olunca susmak nedir bilmiyor." dedi.

Makamlarından olunca susmak bilmediler!

Salih Tuna, bugünkü "AKP'li olmak işte böyle bir şey" adlı köşe yazısında, giderek savrulan CHP'yi ve hevesiyle koşuşturanların içinde bulunduğu trajik durumu kaleme aldı.



Tuna, CHP için "O kadar "değişik" ki kendi partililerinden çok AKP'lilere güveniyorlar." tespitini yaparken, bazı 'AKP'liler içinse "Değil Cumhuriyet tarihinde dünya tarihinde bile emsaline rastlanmayacak yoğunlukta küresel operasyonlara maruz kalan Başkan Erdoğan'a ihanet etmişlerdir. Söz konusu küresel operasyonun amacına "hizmet" eder hale gelmekten daha korkunç zillet olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Tuna, "Girdiği her seçimi kazanan Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan yaptığı malum AKP'liler makamlarından olunca susmak nedir bilmiyor." dedi.

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