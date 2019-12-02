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  • Son Güncelleme: 02.12.2019 17:08

'den HDP'li 'ı serbest bırakın çağrısı!

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliğini gizleyemeyen 'li isimler, bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı için skandal bir açıklamada bulundu. CHP milletvekili Eren Erdem ''Ben, o koşulları biliyorum, ve bu durumda biri o koşullarda tutulamaz! Derhal serbest bırakılmalıdır'' ifadelerini kullanırken terörist cenazelerine katılımlarıyla bilinen Sezgin Tanrıkulu ise, "Hayati önem taşıyan rahatsızlığı nedeni ile derhal tam teşekküllü sağlık kurumuna sevkini sağlamalısınız" dedi.

CHP'den HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın çağrısı!

Kasım 2016'dan beri cezaevinde olan 'ın kardeşi Aygül Demirtaş'ın hesaplarından duyurduğu olayı Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da teyit etti.

Geçtiğimiz hafta salı günü yaşanan olayda Demirtaş fenalaşarak bilinci kapalı bir şekilde hücresinde bulundu. İlk müdahalenin ardından acilde Demirtaş'ın EKG'si çekilerek kapsamlı müdahale ve tedavi için kliniğe sevki istendi. Aradan geçen sürede Demirtaş'ın hastaneye sevk işlemi için henüz bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.

CHP ŞAŞIRTMADI: DERHAL SERBEST BIRAKIN
Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan 25 ve 26. dönem Milletvekili Eren Erdem, ''Bu haber doğruysa, büyük bir skandaldır! Selahattin Demirtaş, tamamen haksız hukuksuz şekilde cezaevinde tutuluyor. Ve yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmiyor. Ben, o koşulları biliyorum, ve bu durumda biri o koşullarda tutulamaz! Derhal serbest bırakılmalıdır.'' dedi.

BİR PAYLAŞIM DA TANRIKULU'DAN
Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da 'na çağrıda bulundu.Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili olarak kamuoyuna açıklama yaparak, hayati önem taşıyan rahatsızlığı nedeni ile derhal tam teşekküllü sağlık kurumuna sevkini sağlamalısınız.'' ifadelerine yer verdi.

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