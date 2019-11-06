CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 31 Mart yerel seçimleri ve 23 Haziran İstanbul seçiminde işbirliği yaptığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yine sözde demokrasi adı altında 'kayyum' desteği verirken ilginç sözler sarf etti. HDP konusunda 'farklı siyasi görüşlerdeyiz' diyen Kılıçdaroğlu, "Farklı düşüncelerdeyiz ama ben demokrasiyi savunuyorum onlar da savunmak zorundalar, ben bayrağımı seviyorum onlar da bayrağını sevmek zorundalar, ben vatanımı seviyorum onlar da vatanını sevmek zorundalar" diye konuştu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise bu açıklamaya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun "Resme baktım, Afrin'e İdlib'e çok iyi hizmetler gidiyor" sözlerine karşı çıkan Buldan, Suriye'deki Kürtler'in yerinden edildiğini ileri sürerek, "CHP tabanının bu gerçeği görmesi, yüzleşmesi ve yönetimden hesap sorması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum ve Sayın Kılıçdaroğlu'na da gerçekleri görmesi gerektiğini mutlaka hatırlatıyorum" diye konuştu.
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