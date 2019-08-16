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  • 16.08.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 11:03

Sezgin Tanrıkulu, 'nın operasyonuna yine karşı çıktı

'nin 'nin kuzeyindeki tehdide ilişkin operasyon yapmaya hazırlanıyor olması, 'li Tanrıkulu'nda rahatsızlığa neden oldu. Tanrıkulu daha önce de Türkiye'nin terör tehditlerini yok etme amaçlı yaptığı operasyonlara karşı çıkmıştı.

TSK'nın operasyonuna yine karşı çıktı!

'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyon konusunda ile Amerika arasında görüşmeler sürüyor.Cumhurbaşkanı , terör örgütü 'nin bölgeden kazınması için operasyon konusunda oldukça kararlı.

Hazırlıklar devam ederken İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'nın operasyonuna yine karşı çıktı.

BAKIN TERÖRİSTLER NEDEN SİLAHLANMIŞ!
Bölgedeki YPG'li teröristler hakkında, "Suriye'de Kürtler kendilerini korumak için silahlanmak zorunda kaldı." diyen Tanrıkulu, operasyonun çözüm getirmeyeceğini, durumu daha da kötüye götüreceğini savundu.

"BİZİM SAVAŞIMIZ OLAMAZ..."
Tanrıkulu, "Bizim Suriye'deki Kürtlerle bir savaşımız olamaz, oradaki demografik yapıyı değiştirecek bir yapının içinde olmamız yanlış olur. Bu hatadan dönülmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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