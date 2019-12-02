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  • Son Güncelleme: 02.12.2019 10:51

Şehit aileleri ve gazilerden çok sert tepki: 'a tiyatro diyen 'nin bizi savunmasına ihtiyacımız yok

ve Genel Başkanı ile ve Genel Başkanı , Genel Başkanı ve bazı CHP’li vekillere, sürekli şehitler ve gaziler üzerinden siyaset yaparak şehit aileleri ve gazileri üzdüğünü belirterek tepki gösterdi.

Şehit aileleri ve gazilerden CHP'ye çok sert tepki!

ve Genel Başkanı ile ve Genel Başkanı , Genel Başkanı ve bazı CHP milletvekilleri sürekli şehitler ve gaziler üzerinden siyaset yaparak şehit aileleri ve gazileri üzdüğünü söyledi. Sözen ve Gündüz ortak bir basın açıklaması yaparak bu duruma tepki gösterdi.

"FETÖ VE PKK'YI SAVUNAN CHP'Lİ VEKİLLER VAR"
Yapılan ortak basın açıklamasında, "dan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için başlatılan yardım kampanyasından toplanan paraların nerede olduğunu, ile kurulan şehit gazi vakfının adresini bulamadıklarını, vakfın nerede olduğu yönünde hükümet yetkililerine sorular sormaktadırlar. Biz şehit aileleri ve gaziler CHP'ye böyle bir görev vermedik, bizim adımıza bu soruları sorma yetkisi vermedik. HDP ile kol kola yürüyen CHP'nin, 15 Temmuz hain alçak darbesine tiyatro diyen CHP Genel Başkanının, her ortamda FETÖ'cüleri ve PKK'lıları savunan CHP milletvekillerinin biz şehit ailelerini ve gazileri savunmasını istemiyoruz. Çünkü biz şehit aileleri ve gazileri için paradan çok daha değerli, maddiyatla ölçülemez mukaddes değerlerimiz vardır. CHP bizim için toplanan paraların nerede olduğunu araştırarak bize şirin görünme çabası içerisindedir.

"15 TEMMUZ'A TİYATRO DİYEN CHP'NİN BİZİ SAVUNMASINA İHTİYACIMIZ YOKTUR"
CHP bilmelidir ki, ile ile PKK'nın siyasi uzantısı ile arasına mesafe koymadıkça biz şehit ailelerinin ve gazilerimizin ismini ağzına alarak kirletmesini istemiyoruz. CHP, HDP ile kol kola yürüyerek, 15 Temmuz darbesine tiyatro diyerek, CHP'li vekiller PKK'lıların mezarlarına giderek şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlık etmiştir. Allah'a şükürler olsun ki biz şehit ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını savuna bilecek güçteki sivil toplum örgütleriyiz. Bizim CHP'nin yardımına, savunmasına ihtiyacımız yoktur. Biz kurulan vakıfla ilgili, vakıfta toplanan yardımlarla ilgili devlet büyüklerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bize konuyla ilgili olarak sürekli bilgi verilmektedir. Bizim CHP'den tek beklentimiz şehitlerimizin adını, gazilerimizin adını ağzına almasın" denildi.

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