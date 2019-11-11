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  • 11.11.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 18:11

"Atatürk'ün partisiyiz" diyen terör örgütlerinin arka bahçesi oldu! İşte CHP'lilerin arka çıktığı teröristler

Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in 'li tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıkmış, CHP teröre olan desteği sebebiyle bir kez daha toplumun tüm kesiminden tepki çekmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal ne yazık ki CHP'de ilk kez yaşanmadı. DHKP-C'li Umut Güney, PYD'li Aziz Güler, DHKP-C'li Elif Sultan Kalsen, Berna Yılmaz, Mualla Zincir, Eylem Yücel'in CHP'li vekillerle ilişkisi ortaya çıkan teröristlerden sadece bazıları. Peki Atatürk'ün partisi olmakla övünen CHP, Türkiye düşmanlarının yuvası haline nasıl geldi?


Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi A Haber canlı yayınına bağlanarak 'nin koruduğu teröristler ve CHP'nin terör ile bağlantısı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"BİR İLİŞKİ DAMARI VAR"
Emin Pazarcı, "CHP ile terör örgüt arasındaki yakın ilişkinin geçmişi eskiye dayanıyor. 1970 yıllara kadar giden bir ilişki damarı var. Ve bu damar CHP'yi etkisi altına almış durumda. Bunun örnekleri çok eski. Geçmişten bugüne CHP terör ile iç içe oldu ve terörü hep destekledi. 1980'li yıllarda biz öğrenciyken sol örgütler bizi kurşunlardı. Biz onları şikayet etmeye karakola gittiğimizde CHP milletvekilleri ile karşı karşıya kalırdık." ifadelerini kullandı.

SABIKA ÇOK KABARIK
Pazarcı, "CHP'lilerin methiyeler dizdiği Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi boyunca yaptığı tek şey militanları affetmek oldu. Hasta diye affedilenler daha sonra polisle çatışırken görüldü. Maalesef CHP'nin sabıkası kabarık. Bugün de terör örgütüne destek veren, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile iş biriliği içinde olan bir görüntü çiziyor." dedi.

YPG'YE BİRÇOK KEZ SAHİP ÇIKTILAR
CHP'nin teröristlere sahip çıkması ne yazık ki ilk değil. Son yaşlanan örneklerden birisi de 'in sözleri olmuştu. Daha önce de birçok kez teröristleri savunan ifadeler kullanan CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem Erdal Aksünger, canlı yayında akılalmaz sözler sarf etti.

Katıldığı bir televizyon programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Program sunucusu 'ın açık açık sorduğu "Terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.



FETÖ'YÜ DE SAVUNMUŞTU
CHP'li Aksünger, sadece YPG'lilere kol kanat germekle kalmamış, Türkiye'yi tehdit eden bir diğer terör örgütü FETÖ'ye de kalkan olmuştu. Aksünger, ABD'de FETÖ'nün sözcülüğüne savunmuş, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleden rahatsız olduğunu defalarca dile getirmişti.



KILIÇDAROĞLU DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI
CHP Genel Başkanı da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.



"PYD SİYASİ OLUŞUMDUR"
CHP Milletvekili Ünal Çeviköz de Genel Başkanı gibi teröristleri aklamaya çalışmış ve "PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur." demişti.



SİHA SEZGİN TERÖRİSTLERE TOZ KONDURMUYOR!
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, İngiltere'de bir toplantıya katılmış, toplantıya Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD için söyledikleri damga vurmuştu. Tanrıkulu, açık açık Türkiye'ye silah doğrultan teröristlere aklama peşine düşerek PYD'nin terör örgütü olmadığını savunmuştu.



ONCA SALDIRIYI GÖRMEZDEN GELDİLER!
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de partidaşları gibi PKK'nın uzantılarının onca saldırısını görmezden gelip, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söylemişti.

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