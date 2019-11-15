Fatih'te yetişkin kardeşlerin ölümüyle başlayan siyanür intiharları Türkiye'nin gündemini değiştirdi. 2'ncisi Antalya'da olan siyanürle intihar son olarak İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Siyanür Türkiye'de can almaya devam ederken vatandaşların Google'da siyanürle ilgili arama sonuçları dikkat çekti. Siyanür genel olarak bir karbon ve ona üç bağlı azot içeren kimyasal bileşiklere verilen ad olarak biliniyor. Aslında yediğimiz yiyeceklerde de vücudumuza zarar vermeyecek miktarda siyanür bulunuyor. Ancak siyanür miktarı arttığı takdirde bu kimyasal direkt olarak zehre dönüşüyor.

Türkiye'nin gündeminde düşmeyen siyanürle ölüm vakaları sonrası Google'da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Son 24 saatte siyanürle ilgili arama yapan vatandaşların en çok "Siyanür nasıl alınır" araması yaptığı görülüyor.