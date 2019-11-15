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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 12:45

Ölümler ardı ardına geliyor! 'daki '' aratmaları kan dondurdu!

Türkiye'de ölümleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin bir daire içerisinde ölü bedeni bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı olay yerinde siyanür izlerine rastlandığını duyurdu. Türkiye siyanür ölümleri ile ilk olarak Fatih'te tanıştı sonra ise Antalya ile devam etmişti. Siyanürle intihar haberlerinin 3'üncüsü olan bu haberle birlikte vatandaşların .com.tr'de siyanürle ilgili aratma sonuçları dikkat çekti. Peki ? nedir? İşte detaylar

Google'daki 'siyanür' aratmaları kan dondurdu!

Fatih'te yetişkin kardeşlerin ölümüyle başlayan siyanür intiharları Türkiye'nin gündemini değiştirdi. 2'ncisi Antalya'da olan siyanürle intihar son olarak İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Siyanür Türkiye'de can almaya devam ederken vatandaşların Google'da siyanürle ilgili arama sonuçları dikkat çekti. Siyanür genel olarak bir karbon ve ona üç bağlı azot içeren kimyasal bileşiklere verilen ad olarak biliniyor. Aslında yediğimiz yiyeceklerde de vücudumuza zarar vermeyecek miktarda siyanür bulunuyor. Ancak siyanür miktarı arttığı takdirde bu kimyasal direkt olarak zehre dönüşüyor.

Türkiye'nin gündeminde düşmeyen siyanürle ölüm vakaları sonrası Google'da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Son 24 saatte siyanürle ilgili arama yapan vatandaşların en çok "Siyanür nasıl alınır" araması yaptığı görülüyor.

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