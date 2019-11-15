Bakırköy'deki siyanür dehşetinde anneyle ilgili kahreden detay!
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu. Kerimoğlu, "İlk bilgiler ışığında söylüyorum beyefendi kendini zehirledi, diğerlerine solunum yoluyla sirayet etti. Sağlıklı bilgileri otopsi sonrasında yetkili kurumlardan alırız" dedi. Ayrıca yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.
"İntihar eden hanımefendi kapıdan çıkmaya gayret etmiş. Zannedersem siyanürün çok ağır koku üzerinden de insan hayatını tehdit eden etkisi var. Evdeki eş yani beyefendi intihar etti ama çocuğuna ve eşine de zannedersem o ağır siyanür kokusunun etkisiyle bir zehirlenme oldu. Çünkü hanımefendi evden çıkmaya çalışmış, apartmandaki diğer komşular bunu fark etmiş ve polise haber vermişler. Kesin olmamakla birlikte ağır borç batağında olan eş kendisini zehirledi, eşi ve çocuğu da siyanür etkisiyle onlar da buna maruz kaldılar. Çünkü eşi hanımefendi son bir gayretle evden çıkmaya teşebbüs etmiş."
"APARTMAN BOŞALTILDI, KARANTİYA ALINDI"
"Cenazeler alındı, ailenin diğer fertleri de hastaneye nakledildi" diyen Kerimoğlu, "Apartman boşaltıldı, karantinaya alındı. Siyanür sadece içeni değil, aynı ortamda bulunanların solunum sistemiyle de zehirlenmeye etki eden bir zehirli madde. Dolayısıyla apartmanı boşalttık ve orada bir karantina başlattık. Komşulardan hastaneye giden yok ama psikolojik olarak ağır travma altında olan aile fertlerinin diğerlerini gönderdik. Başka bir zehirlenme vakası yok. İlk bilgiler ışığında söylüyorum beyefendi kendini zehirledi, diğerleri de solunum yoluyla onlara da sirayet etti." dedi.
KAYMAKAMLIK "KOKU SİYANÜR" DEDİ
Olayın ardından Bakırköy Kaymakamlığı'ndan bir açıklama geçildi. Yapılan açıklamada, "15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D),(B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır.
Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. " denildi. Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenildi.