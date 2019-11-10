Türkiye'nin gündemine oturan siyanür zehirlenmesi haberi son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Fatih'te bir kadın önce kardeşlerini zehirleyerek öldürmüş, ardından da siyanürü kendisi içerek intihar etmişti. Bu olaydan kısa süre sonra da Selim Şimşek adında bir şahıs eşini ve çocuklarını siyanürle öldürdükten sonra kendisini de öldürmüştü. Siyanürü nasıl temin ettiği ortaya çıktı.