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  • Son Güncelleme: 10.11.2019 08:37

'da eşi ve kızını uykudayken zehirlemişti! ü nasıl aldığı ortaya çıktı!

’da yaşanan faciasının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Eşi ve kızını uykudayken zehirleyen ’in, ten siyanür siparişi verdiği ve gelen paketi önceki gün ikindi saatlerinde kargodan aldığı, gece evde herkes uyuduktan sonra da tüm aileyi zehirlediği belirlendi.

Siyanürü nasıl aldığı ortaya çıktı!

Türkiye'nin gündemine oturan siyanür zehirlenmesi haberi son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Fatih'te bir kadın önce kardeşlerini zehirleyerek öldürmüş, ardından da siyanürü kendisi içerek intihar etmişti. Bu olaydan kısa süre sonra da Selim Şimşek adında bir şahıs eşini ve çocuklarını siyanürle öldürdükten sonra kendisini de öldürmüştü. Siyanürü nasıl temin ettiği ortaya çıktı.

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