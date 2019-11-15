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  • 15.11.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 10:23

zehirlenmesi nasıl öldürür?

'de kullanımı sonucunda ölümler artıyor. Bu bağlamda bugün gelen bir haber daha Türkiye gündemine oturdu. Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı, "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı. Yüksek miktarda siyanür, vücudumuz için tehlike arz etmesine rağmen az miktarda vücudumuzda ve çeşitli yiyeceklerin içinde bulunur. Peki ? ? ? İşte tüm detaylar

Siyanür zehirlenmesi nasıl öldürür?

Türkiye'de yaşanan siyanür zehirlenmeleri vatandaşlarda korku ve paniğe sebep oldu. Birçok kişi siyanür'ün ne demek olduğunu merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Siyanür nedir? Etkileri nelerdir? Zehirler mi? Detaylar haberimizde... Siyanür; Endüstride ise genellikle taşıma ve saklama güvenliği sebebiyle tuzları sodyum siyanür ve trityum siyanür demir çelik endüstrisi ve maden sanayi gibi çok çeşitli sanayi kollarında kullanılmakla beraber gaz formu hiydrosiyanik asit de 'HCN' akrilik fiber, plastik üretimi ve sentetik kauçuk uygulamalarında sıklık ile kullanılmaktadır.

SİYANÜR NEDİR?

Siyanür genel olarak bir karbon ve ona üç bağlı azot içeren kimyasal bileşiklere verilen ad olarak biliniyor. Aslında yediğimiz yiyeceklerde de vücudumuza zarar vermeyecek miktarda siyanür bulunuyor. Ancak siyanür miktarı arttığı takdirde bu kimyasal direkt olarak zehre dönüşüyor.

Kiraz, badem, kayısı, şeftali, erik, fasulye, patates, turp, lahana, şalgam, brokoli ve mısır siyanürlü bileşikleri doğal olarak üretmektedir.

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