Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede cesetleri bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesetlerinin, kim tarafından alınacağı ve nereye defnedileceği belli oldu. Avukatı Aydın Egemen ile birlikte geldiği İstanbul Adliyesinde, soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak cenazelerin kendisine teslim edilmesini isteyen Serpil Alkan'a, başsavcılıkça Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan telefon görüşmeleri sonrası izin çıktı.