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  • 15.11.2019 13:13
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 13:13

Son dakika: 'ten 'siyanür' açıklaması

Başkanı , siyanür kaynaklı haberlerine ilişkin, ", çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Son dakika: RTÜK'ten 'siyanür' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu () Başkanı , 'da bir evde biri çocuk 3 kişinin kimyasal madde etmesi ile ilgili Twitter'dan açıklama bulundu.

Şahin, "Haberci dostlarımıza tekraren bir hatırlatmayı zaruri görüyorum. İntihar vakalarını haberleştirirken, nelere sebep olabileceğimizi unutmayalım. Daha önce bu konuda uyarılarımızı yaptık. Toplum sağlığına zarar veren habercilik tarzını terk etmek zorundayız. Haberde bu tarz eylemleri çözüm yöntemi gibi gösteren, öven, haklı veya meşru gösteren ifadeler kullanmayınız. RTÜK olarak, bahse konu haberleri yakın takibe aldık. , çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır" dedi.

Şahin, daha önce de İstanbul ve 'da yaşanan benzer olaylar sonrası uyarıda bulunmuştu.

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