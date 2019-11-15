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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 11:09

'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu!

Bakırköy 'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor

Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişi, evlerinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler 1'İ çocuk, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın olduğu sokağı kapatan ekipler, binada bulunanları tahliye etti.Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

SİYANÜR TESPİT EDİLDİ
Bakırköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattı'na, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, Z.D, B.D. ve A.D. isimli 1'i çocuk, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır.Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

CESETLER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sürerken Bakırköy Kaymakamlığı, evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı. 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AYAKKABININ İÇİNDE NOT' AYRINTISI
Hayatını kaybeden ailenin komşusu, "Duyduğumuz kadarıyla siyanürle zehirlenme olmuş. 3 kişilik bir aile. Üzüldük tabi komşumuzdu. Ayakkabısının içine not bıraktığı söyleniyor ama ne derece doğru bilmiyoruz. Karı, koca ve çocuk" dedi.

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