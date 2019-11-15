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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 12:42

"Partim 'ye teslim oldu" diyen 'den kovuldu

Katıldığı bir canlı yayında 'Benim partim 'ye teslim oldu' diyen 'li , partisinden ihraç edildi. Yılmaz Ateş, ‘’’yi ve ’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik darbe girişimi de olmayacaktı.’’ açıklamasında bulunmuştu. Ateş'in canlı yayındaki itirafı CHP'yi karıştırdı.

Partim FETÖ'ye teslim oldu diyen CHP'li kovuldu

eski Genel Başkan Yardımcısı ve 22. dönem Tunceli Milletvekili , geçtiğimiz hafta partisini 'yle ilişkisini eleştirdi, parti içinden de tepki aldı.

Ateş, CHP'nin FETÖ'yle ilişkisini eleştirerek; "MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı." diye konuşmuştu.


Bu sözler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise; Yılmaz Ateş'in, eski partisine doğrudan ve kasten ihanet ettiğini belirterek, "Kendisini noktasız, virgülsüz şekilde ayıplıyoruz, kınıyoruz." dedi.

PARTİDEN ATILDI
Parti tarafından inceleme başlatılan Yılmaz Ateş, dün CHP Ankara kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildi.

FETÖ İTİRAFI CHP'Yİ KARIŞTIRDI
FETÖ'nün kaset kumpasıyla koltuğunu 'na bırakmak zorunda kalan CHP'nin eski genel başkanı 'a en yakın isimlerden biri olan eski CHP'li vekil Yılmaz Ateş'ten canlı yayında bomba itiraflar geldi.

Ateş, ''Ben o dönemin MYK'sında görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış biriyim. O süreçleri yaşadım, bunları gördüm. Deniz beyin de yanlışlarını MYK da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal'ı vermeseydi, Türkiye'nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı.'' dedi.

NE OLMUŞTU?
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a FETÖ tarafından kumpas kurulmuş, Deniz Baykal'a kumpas kuran tüm polisler ile açığa alınmıştı. Deniz Baykal'ın yatak odasına, çalışma odasına, evdeki televizyona, kapı koluna hatta sekreterinin yatak odasına bile FETÖ'cüler tarafından kameralar koyulmuş ve kaset kumpasıyla Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Deniz Baykal'ın CHP'den el çektirilmesiyle CHP Genel Başkanlığına skandallarıyla bilinen Kemal Kılıçdaroğlu getirilmiş, ve parti içindeki FETÖ'cüler daha rahat cirit atmaya başlamıştı.

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