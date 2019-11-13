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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 16:04

İngiliz ajan 'in evinden ve ler çıktı!

’da ev olarak kullandığı ofisinin önünde ölü olarak bulunan eski MI6 ajanı James Gustaf Edward ’in ön otopsisi tamamlanırken evinden ve ler çıktı. Eski İngiliz ajanının ölümündeki soruşturmaya cinayet büronun yanı sıra Terör ve İstihbarat de dahil oldu.

İngiliz ajan Le Mesurier'in evinden çıkanlar dikkat çekti!

Beyoğlu Karaköy'deki ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbaratı MI6 ajanı Mesurier'in ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. Tüm detayların tek tek incelenip, araştırıldığı soruşturma kapsamında 'in Kurumu'ndaki ilk otopsisi tamamlandı. Eski ajanın ölüm nedeninin ilk bulgulara göre yüksekten düşmeye bağlı iç kanama olduğu ortaya çıktı.

KAN SONUCUNA GÖRE OTOPSİ RAPORU HAZIRLANACAK
James Gustag Edward Le Mesurier'in cesedinden kan örneği alındığı, kanda yapılacak laboratuvar incelemesinin tamamlanmasıyla da kesin ölüm nedeninin belirleneceği bildirildi. Kanda Le Mesurier'in ölmeden önce hap ya da uyuşturucu alıp almadığı da araştırılacak. Yapılacak incelemenin önümüzdeki hafta tamamlanması beklendiği, gelen inceleme sonunda da kesin ölüm nedeninin yer alacağı otopsi raporunun hazırlanacağı kaydedildi.

EVDE HARİTA VE KROKİLER BULUNDU
Olayın ardından polis ekiplerinin, Le Mesurier'in 1 yıllık eşi ile yaşadığı evde yaptığı araştırmada ve ler bulunduğu iddia edildi. Harita ve krokilerin nereye ait olduğu ise araştırılırken, soruşturmaya Cinayet Büro Amirliği'nin yanı sıra Terörle Mücadele ve İstihbarat de dahil oldu.

ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NA GETİRİLDİ
Ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Cenazenin saat 21.00 sıralarında uçağıyla 'ye götürüleceği öğrenildi.

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