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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 12:38

Son dakika: , İngiliz Ajan ’in ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı

Son dakika... Eski İngiliz subayı ’in ölümüne ilişkin Kurumunca hazırlanan ilk raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedildi.

Le Mesurier’in ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı
'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz subayı 'in ölümüne ilişkin Kurumu'nca ölüm raporu hazırlandı. Hazırlanan ilk raporda Le Mesurier'in vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığı kaydedildi.



Le Mesurier'in vücudundaki izlerin düşme sonucu olduğu değerlendirilen raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu yer aldı. Adli Tıp kurumunca hazırlanan ilk raporla intihar ihtimalinin güçlendirdiği kaydedildi.

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