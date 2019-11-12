



Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına akşam saatlerinde polis ekipleri geldi. Önce sokak ve çevresinde esnafla konuşan ekipler ardından Le Mesurier'in ofisinin yanında bulunan binanın çatısına çıktı. O binanın çatısına uzatılan merdiven yardımıyla eski İngiliz istihbarat subayının bir süredir yaşadığı ofisin çatısına geçen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri bir süre sonra çatıdan indi.







NE OLMUŞTU?

Karaköy'deki şok ölüm, sabaha karşı ortaya çıktı. Cesedi bulunan kişinin, İngiliz istihbaratçı Le Mesurier (48) olduğu anlaşıldı.

El ve ayaklarında kırık, yüzü ile gırtlağında bıçak yarası saptandı. Ölüm nedeni ise "Yüksekten düşme" olarak açıklandı.





Binbaşı rütbesine sahip James Gustaf Edward Le Mesurier'e Suriye'deki başarılarından ötürü Şövalye ünvanı verilmişti. 4 yıldır Büyükada'da oturan ile Mesurier ve eşi kapısı parmak izi ile açılan Karaköy'deki Home Ofis'te de kalıyordu.



