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  • 12.11.2019 23:20
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 23:20

'in ofisinin önüne 'ailesi adına' çiçek bırakıldı

Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı 'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le 'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.

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