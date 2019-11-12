İngiliz Ajanı James Le Mesurier’in sır ölümünün arkasındaki karanlık bağlantılar
Suriye'de faaliyet gösteren ve küresel çapta Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye'deki sivil savunma ekiplerinin kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Le Mesurier İstanbul'da ölü bulundu. Peki Le Mesurier'in kurucusu olduğu 'Beyaz Baretliler' ya da 'Beyaz Miğferler' nasıl bir örgüt? 'Beyaz Baretliler'ler görüldüğü kadar masum bir örgüt mü? Le Mesurier'in İngiltere, İsrail ve ABD ile bağlantıları ne boyutta? Le Mesurier'in Kraliçe ile bağlantısı ne? İşte sır ölümün arkasındaki karanlık bağlantılar…
İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle birlikte resmi adıyla Suriye Sivil Savunması, dünya çapında bilinen adıyla Beyaz Baretliler ve Le Mesurier'in yaşamı tüm dünya tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Suriye'de savaşın başladığı ilk günden itibaren faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucuları arasında bulunan Le Mesurier İngiliz istihbaratı adına Suriye'de ne gibi faaliyetler yürütüyordu? Kimler adına çalıştı? Kimlerden destek aldı? İşte tüm detayları ile James Gustaf Edward Le Mesurier dosyası...
BEYAZ BARETLİLER KİMDİR?
Mayday Rescue Vakfı'nın sitesinde en büyük program olarak Suriye'deki Beyaz Baretliler grubunun desteklenmesi gösteriliyor. Beyaz Baretliler'in internet sitesinde, Suriye'nin yerelinde sivil, acil yardım gruplarının 2013'te oluşmaya başladığı, 2014'te bunların bir araya gelerek Beyaz Baretliler'i kurduğu ve grubun demokratik bir şekilde seçilen bir yönetimi olduğu belirtiliyor.
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LE MESURIER İNGİLİZ İSTİHBARATI ADINA HER NOKTADAN BİLGİ TOPLANIYOR
Beyaz Baretliler'in kim olduğunu A Haber canlı yayınında açıklayan Güvenlik ve Terör Uzmanı Alabarda, "Beyaz Baretliler'in Raid Salih diye Suriyeli bir kurucusu var. Ve bugüne kadar Suriye coğrafyasında yerle yeksan edilmiş binaların içerisinde binlerce çoluk çocuğu kurtardılar. Halep, Hama, Humus ve İdlib gibi noktalarda 4 bin 700'e yakın çalışanı var. Bu 4 bin 700'e yakın çalışan bugüne kadar 150 bine siville iştirak etmiş. 20 bin insanın enkaz altından cesedini ya da canlı bedenini çıkarmış. Şimdi böyle bir organizasyonla hangi istihbarat teşkilatı angaje olmak istemez? Çünkü canlı istihbarat kaynağı." dedi.
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BATI İLE BU KADAR İKTİSATLILAR? LE MESURIER NEDEN DESTEK VERİYOR?
Yusuf Alabarda, "Raid Salih'in kurduğu Beyaz Baretliler'e James Edward'ın kurduğu Mayday Rescue isimli firma destek veriyor. İşte destek verme esnasında Beyaz Baretliler'den İngiliz istihbaratı adına her noktadan bilgi toplanıyor.
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