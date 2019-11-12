İngiliz Ajanı James Le Mesurier’in sır ölümünün arkasındaki karanlık bağlantılar

LE MESURIER İNGİLİZ İSTİHBARATI ADINA HER NOKTADAN BİLGİ TOPLANIYOR

Beyaz Baretliler'in kim olduğunu A Haber canlı yayınında açıklayan Güvenlik ve Terör Uzmanı Alabarda, "Beyaz Baretliler'in Raid Salih diye Suriyeli bir kurucusu var. Ve bugüne kadar Suriye coğrafyasında yerle yeksan edilmiş binaların içerisinde binlerce çoluk çocuğu kurtardılar. Halep, Hama, Humus ve İdlib gibi noktalarda 4 bin 700'e yakın çalışanı var. Bu 4 bin 700'e yakın çalışan bugüne kadar 150 bine siville iştirak etmiş. 20 bin insanın enkaz altından cesedini ya da canlı bedenini çıkarmış. Şimdi böyle bir organizasyonla hangi istihbarat teşkilatı angaje olmak istemez? Çünkü canlı istihbarat kaynağı." dedi.



HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN