Resmi adıyla Suriye Sivil Savunması, dünya çapında bilinen adıyla Beyaz Baretliler, İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle birlikte yeniden merak konusu oldu. Güvenlik ve Terör Uzmanı Yusuf Alabarda, A Haber canlı yayınında İngiliz istihbaratçı Mesurier'in kurucusu olduğu Beyaz Baretliler ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

İşte Alabarda'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"BÖYLE BİR ORGANİZASYONLA HANGİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI ANGAJE OLMAK İSTEMEZ"

Neden bu adamın İstanbul'daki ikameti önemli? Suriye'de ne yapıyorlar? diye konuşan Güvenlik ve Terör Uzmanı Yusuf Alabarda, "Ben bunla ilgili yapmış olduğum çalışmada, bu Beyaz Baretliler'in bu zamana kadar Suriye coğrafyasında gerçekten de yerle yeksan edilmiş binaların içerisinde çoluk çocuk bayağı bir insanı çıkardılar. Bu yüzden oradaki varlıklarına onay verildi. Fakat 4 bin 700'e yakın çalışanı var. Halep'te, Hama'da, Humus'ta ve İdlib'te birçok noktada çok etkin bir organizasyon. Şimdi 4 bin 700'e yakın çalışan bu zamana kadar 150 bine yakın sivil ile iştirak etmiş. 20 bine yakın insanı ölü ya da sağ enkaz altından cesedini çıkartmış. Şimdi böyle bir organizasyonla hangi istihbarat teşkilatı angaje olmak istemez. Herkes ister çünkü canlı istihbarat kaynağı. Yani adam Halep'te de var, Hama'da da var. Humus'ta da var." dedi.

BATI İLE BU KADAR İKTİSATLILAR?

Yusuf Alabarda, Şimdi bu Beyaz Baretliler'e James Edward'ın kurduğu 'Mayday Rescue' diye bir firma var. Bir şekilde destek veriyor. İşte destek verme esnasında bu Beyaz Baretliler'den İngiliz istihbaratı adına her noktadan bilgi toplanıyor. Hatta ben bu konu ile ilgili olarak en çok şüphe etmemiz gerek bazı noktalar var. Beyaz Baretliler ve 'Mayday Rescue' neden Batı'yla bu kadar iltisaklı gerçekten hakikat payı var mı? Beyaz Baretliler 2016 yılında Nobel adayı oluyor. Şimdi birisi Nobel adayı oluyorsa ben bu konu ile ilgili 'bir dakika ne oluyor?' demek için önemli bir sebep. 2017'de de en iyi kısa filmi oluyor Oscar'da. Nobel'in de Oscar'ın da desteklediği bir oluşum bu." İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beyoğlu'nda ceseti bulunan kişinin, Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu tespit edildi.

Olay, Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında saat 05.30 sıralarında yaşandı. Cami görevlileri, caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi.

YÜZÜNDE KESİCİ ALET YARASI

Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Ölümüyle ilgili sır perdesi henüz aralanazken sosyal medyada Le Mesurier'in öldürüldüğü ve intihar süsü verildiği iddiası dolaşıyor. Reuters haber ajansına konuşan Le Mesurier'in komşusu ve bir diplomat, ölümle ilgili koşulların netleşmediğini açıkladı.

YÜKSEKTEN DÜŞME DİYE KAYITLARA GEÇTİ

48 yaşındaki Le Mesurier'in şüpheli ölümü, polis kayıtlarına göre 'yüksekten düşme' olarak geçti.

EŞİNİN İFADESİ

Le Mesurier'in eşinin ilk ifadesinde saat 04.00 sıralarında uyku ilacı aldıklarını, kapının çalınması üzerine uyandığını ve eşinin cesedini çevredekilerin uyarısı üzerine gördüğünü söylediği belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Lemesurier'in ölü bulunmasıyla ilgili yazılı açıklamada, "Beyoğlu Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesinde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.







